Kosiarki wyją, a ty dostajesz mandat za słuchawki. Wciąż nie rozumiemy problemu, jakim jest hałas

O problemie koszonej trawy mówi się dużo i z oczywistych względów wymienia się ekologiczne konsekwencje. Ale sam proces jest problematyczny z jeszcze jednego powodu: hałasu. Marcin Kołodziejczyk na łamach corazglosniej.pl pisał, że współczesny sprzęt do koszenia wytwarzają hałas na poziomie od 95 dB do nawet 108 dB. Sam nie miałem możliwości przeprowadzenia pomiarów, ale znowu przekonałem się, jak uciążliwy są odgłosy. Koszący mają na uszach ochronne nauszniki, a do okolicznych mieszkańców i przechodniów przez ok. dwie godziny docierał głośny, jednostajny dźwięk. Dodajmy do tego inne odgłosy miasta, by zrozumieć skalę problemu, jakim jest zanieczyszczenie hałasem.