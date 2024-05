Tak już nie zapłacisz na Allegro Lokalnie. Serwis pozbywa się reliktu przeszłości

Co prawda karty płatnicze istnieją już od dziesiątek lat i pozwalają na płatności w sieci, ale to nie one zrewolucjonizowały polskie podejście do zakupów online. Z raportów jasno wynika: Polacy kochają zakupy online oraz bardzo często wykorzystują najróżniejsze metody płatności online - szczególnie BLIKa.