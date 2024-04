Oskarżyły swój kraj o łamanie praw człowieka. Chodzi o upały, ulewy i susze

Byłby to prawdziwy chichot losu, gdyby z czasem to firmy – a pewnie w wielu przypadkach byłyby to też takie, które dołożyły swoją cegiełkę do katastrofy klimatycznej – pozywały państwa za straty. Jak mamy zarabiać, skoro podczas upałów ludzie są mniej wydajni? Nie mogą dojechać do biur przez powódź? Silne wiatry sprawiają, że praca zdalna jest niemożliwa? Niech państwa płacą odszkodowania – nie tylko ludziom, ale i firmom!