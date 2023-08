Chcą strzelać z dział do lasów. To ma być sposób na walkę z pożarami

Inżynierowie Boeinga szacują, że każdy pocisk może pomieścić od 3,7 l do 22,7 l środka gaśniczego (mniej materiału oznacza większy zasięg), który rozlewałby się na powierzchni około 9 m2. Przy ostrzale z 12 dział można by dostarczyć przez trzy godziny 24,5 tys. ton wody w wybrane miejsce w odległości do 30-40 km. Jeden samolot gaśniczy wielkości transportowego C-130 Hercules (główna ilustracja), potrzebowały na to samo około 7 godzin.