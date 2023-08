Pożary w Kalifornii. Zrozpaczeni mieszkańcy szukają pomocy w cybernetycznym mózgu

Caldor Fire, który rozpoczął się 14 sierpnia tego samego roku, objął obszar ponad 800 km2 w dwóch hrabstwach. Jest to pierwszy pożar, który dotarł do brzegu jeziora Tahoe, zmuszając do ewakuacji tysiące mieszkańców i turystów. Zniszczył ponad 700 budynków i zagroził ponad 30 tys. innych. Z kolei McFarland Fire, który rozpoczął się 5 sierpnia, objął obszar ponad 400 km2 w trzech hrabstwach. Jest to jeden z kilku pożarów wywołanych przez uderzenia piorunów podczas burzy. Zmusił do ewakuacji ponad 10 tys. ludzi i zagroził ponad 2 tys. budynków.