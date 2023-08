Polscy studenci stworzyli osiedle przyszłości i zdobyli za to nagrodę. Tylko trochę dziwna ta przyszłość

Tak, bo przecież fajnie jest marzyć o czymś lepszym, nawet jeżeli wydaje się to nieprawdziwe. Kiedy czyta się prognozy z początku XX wieku, jak świat miał wyglądać za 100 lat, nie można nie uśmiechnąć się na takie scenariusze: Winifred G. Henderberg prorokował, że jeśli do 2022 nie dojdzie do wojny światowej, to świat będzie żył w zgodzie i pożegna się z ubóstwem. Naiwność, ale jaka słodka! Dziś nikt na takie śmiałe założenie by się nie odważył, ba, podejrzewam, że nawet nie wierzyłby przez sekundę, że jest to możliwe nie tylko za 100 lat, ale i 500.