W mieście przyszłości nie będzie dla ciebie miejsca

Zwieńczeniem The Line ma być kolejne miasto na morzu: Oxagon. To bardziej dzielnica portowa niż osobna metropolia, ale wciąż mówimy o konstrukcji, która pozwala "odciąć" się od lądu i brać z niego (ale też dostarczać) to, co potrzebne. Takie projektów jest więcej. W Pusan, któremu grozi częściowe zalanie przez podnoszący się poziom wód, opracowywana jest dzielnica pływająca na wodzie. I jak łatwo się domyślić, najpierw schronienie znajdzie tam 12 tys. osób, a docelowo – 100 tys. Portowe miasto liczy sobie dziś przeszło 4 mln, więc reszta tę krainę szczęśliwości obserwować będzie co najwyżej z dachów zalanych budynków.