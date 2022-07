I nie chodzi o to, że ma być zielone. Ma być wielofunkcyjne, spełniać wiele założeń. Na początku swojego wystąpienia Lorbiecki porównał dwa podejścia do sadzenia drzew. Pierwsze zakłada monokulturę, takie same gatunki, których jedynym celem jest wyrośnięcie i ścięcie. Prawdziwy las to taki, który żyje – schronienie znajdują w nim przeróżne rośliny, zwierzęta, ale też ludzie. Wszystko w nim jest po coś, nawet martwe, teoretycznie niepotrzebne drzewo.