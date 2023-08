Bałtyk ogrzewa się szybciej niż inne wody. To nie jest zapowiedź udanych wakacji

Dodaje jednak, że wciąż człowiek ma wpływ na to, co stanie się z Bałtykiem. Jak sugeruje naukowiec, wystarczyłoby oddać naturze 30 proc. przestrzeni, aby zauważyć w morzu pozytywne zmiany. Niezwykle istotne są rzeki, bo to, co się w nich znajduje, trafia później do morza. W tej sytuacji trudno jednak o optymizm, biorąc pod uwagę choćby to, że sytuacja Odry ciągle jest ciężka. A przecież Odra nie jest wyjątkiem, a raczej regułą.