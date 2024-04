Nie żyje Peter Higgs. Dzięki niemu wiemy, dlaczego materia posiada masę

Nie jestem wierzący. Niektórzy ludzie mylą naukę z teologią. Twierdzą, że to, co wydarzyło się w CERN, dowodzi istnienia Boga. Kościół w Hiszpanii również jest winny używania tej nazwy jako dowodu na to, co chcą udowodnić. To wzmacnia zamieszanie u ludzi, którzy już myślą w dziwny sposób. Czy jeśli wierzą w tę historię o stworzeniu w siedem dni, są inteligentni?