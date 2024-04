Znamy wymogi Sony dla gier na PS5 Pro. Szczególnie jeden bardzo mi się podoba

Sam nie mam wątpliwości: na pewno kupię PS5 Pro, bo obiecałem sobie, że już nigdy nie wrócę do 30 fps na stacjonarnej konsoli. Zdaję sobie jednak sprawę, że jestem w mniejszości. Ponadto nie uważam, by implementacja efektów RT była konieczna w każdej grze AAA. Na konsolach, gdzie ray tracing jest ograniczany do cieniowania oraz odbić, technologia RT niczego nie urywa. Za to obciąża podzespoły.