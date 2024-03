Recenzja Dragon’s Dogma 2: zachwyca mnie drużyna w tej grze. To jest rewolucja

Cyklop zaczął wymachiwać maczugą na lewo i prawo, przez co musiałem wcisnąć R2. Wtedy mój czempion kurczowo chwyta się szyi potwora, by nie spaść z jego pleców. Podczas walki o miejsce między łopatkami niemal znika cały mój pasek wytrzymałości. Szczęśliwie cyklop uspokaja się, co pozwala wskoczyć na czubek jego głowy. Następnie unoszę miecz do góry i wbijam go prosto w mózg maszkary. Tryska krew.