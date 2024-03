Darmowy kreator postaci Dragon's Dogma 2 dostępny. To marketingowy geniusz

Unikalna mechanika serii Dragon’s Dogma opiera się na przyzywaniu pomocników - dziełach innych graczy - zatrudnianych we własnej drużynie. Taki pomocnik posiada poziom, umiejętności oraz ekwipunek zdobyty podczas przygody ze swoim twórcą, a my „wypożyczamy” go do naszej czteroosobowej kompanii. Czyli drużyna z Geraltem z Rivii, Pikachu i Willemem Dafoe jest możliwa.