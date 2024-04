Węgiel był symbolem szczęścia. Panele i wiatraki mają trudne zadanie, by go zastąpić

Wtedy - jak opowiada mi tata - nikt o tym tak nie myślał. Nie zastanawiał się. Bełchatów był blisko (jakieś 35 km w linii prostej), ale nie aż tak, by traktować elektrownię i kopalnię jako sąsiada. Chociaż przedstawiciele kopalni zajechali i w te strony, by zachęcać uczniów podstawówki do przyszłej pracy w Bełchatowie. Tata wspomina, że kiedy później któryś z młodych widział się jako pracownik kopalni to przez rówieśników był wyśmiewany. Może to po prostu niestety ponadczasowe okrucieństwo młodzieży, a może uznano, że górnikiem można być, ale na Śląsku, a nie w Bełchatowie. Może przyszłość wiązano z Łodzią, Pabianicami, fabrykami, przemysłem, a nie starym i brudnym węglem?