Miasto zrezygnowało z kotłów na węgiel. Mieszkańcy mówią, co o tym myślą i... potężne zaskoczenie

Co ma wpływ na zadowolenie? W dużym stopniu temperatura. Wśród osób, które wskazały 20 st. C. jako standardową w swoich domach, 34 proc. oceniło swój poziom satysfakcji z ogrzewania jako wysoki lub bardzo wysoki. Wśród osób wskazujących temperaturę 21 st. C. ten odsetek wynosił już 54 proc., a temperaturę 19 st. C. zaledwie 16 proc. Tymczasem im niższa temperatura tym mniejsze rachunki. Pewnie wciąż rezygnowanie z mocniejszego grzania kojarzy się z oszczędzaniem, więc dlatego 19-20 st. C. nie jest jeszcze powszechnie akceptowalne.