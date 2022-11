Biogazownia karmiona "wszystkim" daje tyle ciepła, co 800 ton węgla. Działa w Polsce

Jak pisał Karol Kopańko na łamach Bizblog.pl, potencjał biogazu mógłby pomóc Polsce w odejściu od konwencjonalnych źródeł energii – zwłaszcza, że już teraz jesteśmy unijnym liderem w produkcji obornika (blisko 100 mln t rocznie). Póki co to jednak Niemcy produkują z biogazu ponad 37 razy więcej energii, choć to Polska ma o ok. 1,5 mln ha większą powierzchnię wykorzystywaną rolniczo.