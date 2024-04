Strony w domenach .pl będą znikały z sieci niemal błyskawicznie. Blokowanie czas start

W ciągu kilku minut na listę trafiają 2-3 adresy stron, które wyłudzają od Polaków pieniądze – w ciągu roku jest to średnio ok. 120 tys. Jeśli strony mają domenę .pl, NASK może zablokować taką witrynę w rejestrze. Dotychczas na pełne zablokowanie takiej strony potrzeba było aż 132 godzin (ok. 5,5 dnia), natomiast Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa wprowadziła nowe narzędzie, które pozwoliło skrócić ten czas do zaledwie 36 godzin!