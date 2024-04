Założenia nowych zabezpieczeń wydają się bardzo proste. Każdy zgłoszony fałszywy SMS na numer 8080 (przekierowany do CERT Polska) będzie błyskawiczny blokowany poprzez specjalny wzorzec SMS. Wzorce będą tworzone przez zespół CERT i wysyłane do operatorów sieci komórkowych, którzy będą mieli obowiązek nakładania blokady. Jeśli nie będą się do tego stosować, będzie ich czekać kara finansowa (operatorzy już od 25 marca mają nakaz blokowania fałszywych SMS-ów).