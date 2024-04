Polskie strony rządowe przekazują dane prywatnym firmom. Jest ważna petycja do ministra

Powiadomienie u dołu ekranu, by udzielić zgody na przetwarzanie danych to stały element internetowej rzeczywistości Polaków, na który właściwie odruchowo klikamy, udzielając zgody. Element ten dobrze przyjął się także na stronach organów administracji rządowej. Na tyle dobrze, że na oficjalnej stronie miasta Wrocław zadomowiły się skrypty YouTube.



Z kolei pacjent.gov.pl pozyskuje dane niezbędne narzędziom Google do wyświetlania bardziej dopasowanych do użytkownika reklam. Sprawę naświetliły dwie polskie fundacje, które wystosowały do ministra cyfryzacji petycję z prośbą o przyjrzenie się tej kwestii.