Recenzja Sony Pulse Explore. Cudny design, ale klątwa Sony wciąż działa

Niezwykle podoba mi się to etui. Czy jest przesadnie duże? Tak. Czy unikalny mechanizm pokrywy stwarza prawdopodobieństwo uszkodzenia? Tak. Czy mamy do czynienia z przerostem formy nad treścią? Również tak. Nic jednak nie poradzę, że otwieranie etui i wyjmowanie słuchawek jest bardzo przyjemnym rytuałem. Czuć to premium, za które się dopłaca do marki PlayStation i producenta Sony.