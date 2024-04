Realme ma nową serię smartfonów. Genialne możliwości za grosze

Zestaw fotograficzny w obu smartfonach będzie wystarczający dla większości użytkowników. Podstawowy Realme P1 ma do dyspozycji główny moduł 50 Mpix Samsung JN1 wsparty wypełniaczem w postaci 2-megapikselowego oczka. Realme P1 Pro również ma aparat główny 50 Mpix, tyle że na matrycy Sony LYT-600 ze wsparciem OIS, natomiast drugi moduł to 8-megapikselowy szeroki kąt. Szkoda, że podstawka nie ma nawet podstawowego szerokiego kąta, ale za to oba modele mają do dyspozycji aparaty do selfie 16 Mpix.