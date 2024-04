Leica zrobiła smartfona. Telefon jak telefon, ale ten aparat jest wspaniały

Najnowszy smartfon fotograficznej marki mimo wielkiej wyspy na aparaty na tylnej obudowie ma wyłącznie jeden aparat. Czy można by było go zmieścić na mniejszej wyspie? Z pewnością, ale wtedy nie przypominałby klasycznego aparatu. Tak jak możemy się spodziewać, nie jest to byle jaki moduł – bazuje bowiem na 1-calowym czujniku o rozdzielczości 47,2 Mpix i ma do dyspozycji autorski obiektyw Leica o ekwiwalencie ogniskowej 19 mm z przysłoną f/1.9. Aparat jest w stanie zaoferować 6-krotny zoom cyfrowy.