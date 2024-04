Zapowiada się nowy hit. Tak wygląda następca świetnego Xiaomi

Redmi Turbo 3 (POCO F6) jest dostępny jak na razie wyłącznie w Chinach i jego cena zaczyna się od 1999 juanów (ok. 1100 zł). Oczywiście, gdy telefon trafi do Polski, to cena będzie dużo wyższa. Bezpośredni poprzednik w postaci POCO F5 w wersji 12/256 GB kosztował na start 2399 zł, więc dla POCO F6 możemy oczekiwać podobnej wyceny. Premiera powinna być kwestią następnych tygodni.