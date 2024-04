Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka - to działa. Polacy biją rekordy

Może jednak i na bardziej głębszą krytykę przyjdzie czas, bo to przecież wciąż świeże zjawisko. Teraz BookTok mówi: czytajcie co wam się podoba, a jak coś wam się nie podoba, to macie prawo do własnego poglądu. Jest to potężna zmiana nastawienia w porównaniu do niepodważania zdania Wielkiego Krytyka Literackiego Z Ważnego Tygodnika Opinii, które funkcjonowało wcześniej. Dostał Nobla, to znaczy, że autor jest dobry i ważny, trzeba go czytać. Albo przynajmniej mieć na półce.