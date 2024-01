Czy notatnik z e-papierem ma sens? Zabrałem na studia reMarkable 2 i mówię, jak jest

Gdy po raz pierwszy zacząłem pisać na reMarkable 2, byłem zachwycony. Z ręką na sercu mogę przyrzec, że to doświadczenie jest bardzo, ale to bardzo zbliżone do notowania na papierze. Rysik, którego używamy potęguje przyjemne wrażenie – ma wyrazistą chropowatą fakturę i świetnie leży w dłoni. Co istotne, nie jest to stylus, który wymaga ładowania, jak to jest w iPadach czy innych tabletach. Nigdy nie odmawia posłuszeństwa, a jedyne, o co musimy dbać, to wymiana końcówek, te bowiem się ścierają. W zestawie dostajemy ich 10.