Kobo i kolorowo. Nowe czytniki e-booków Clara i Libra Colour już tu są

Nowe urządzenia wyposażono w ten sam typ ekranu, czyli E Ink Kaleido 3. To panel e-papierowy, który pozwala czytać beletrystykę w czerni i bieli, ale jeśli w elektronicznej książce są obrazki, to mogą być one wyświetlane z użyciem barw. Do tego przeglądanie kolorowych PDF-ów np. z podręcznikami do gier RPG albo czytanie cyfrowych wersji komiksów Marvela, DC lub dowolnego innego wydawnictwa może okazać się na nich wygodniejsze niż na tabletach.