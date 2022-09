Czytniki Kobo zmierzają do Polski. Kindle w końcu będzie miał u nas godnego rywala

Najciekawiej prezentują się trzy modele. Przede wszystkim relatywnie przystępny cenowo, a napakowany możliwościami Kobo Clara 2E, który jest też najnowszym czytnikiem w portfolio firmy. Gdyby porównywać go do czytników Kindle, byłby to odpowiednik modelu Paperwhite 5. Ma on 6-calowy ekran e-ink Carta 1200 o rozdzielczości 300 PPI, z regulacją jasności i temperatury podświetlenia. Oferuje on 16 GB miejsca na dane, które może się przydać, bo ten czytnik prócz e-booków obsługuje także audiobooki i łączność Bluetooth. Konstrukcja spełnia normę IPX8, więc jest wodoszczelna, a obudowa została wykonana z plastiku pochodzącego z recyclingu.