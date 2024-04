Gry z PlayStation na iPhonie. Dzięki Unii Europejskiej

Posiadacze urządzeń Apple’a mieszkający na terenie Unii Europejskiej mogą już na nich instalować to, na co mają ochotę, a nie tylko to, na co im producent pozwala. To również oznacza, że mogą oni instalować inne sklepy z grami i z aplikacjami niż App Store, jeżeli uznają, że mają bardziej atrakcyjne oferty. A tak się składa, że App Store ma dość restrykcyjny regulamin, który wyklucza całkiem sporo rodzajów oprogramowania, które jest dostępne na inne telefony. W tym emulatory starych konsol.