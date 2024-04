Oto plan na weekend. Sprawdź tę grę, jest za darmo

Ubisoft poinformował, że aż do końca miesiąca – czyli wtorku 30 kwietnia można wypróbować najnowszego Assassin's Creed Mirage. Gra została udostępniona w ramach darmowego 2-godzinnego okresu próbnego. To niewiele czasu – na pewno nie na tyle wystarczająco, by ukończyć całą grę – aczkolwiek gracze na komputerach osobistych mogą sprawdzić, czy ich sprzęt poradzi sobie z tym tytułem.