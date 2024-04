Specyfikacja PS5 Pro na filmie usuniętym przez Sony

Usunięty materiał na kanale Moore's Law Is Dead odnosił się do specyfikacji konsoli PS5 Pro. Zawarte w nim informacje nie były przełomowe, ale stanowiły podsumowanie tego, co już wiemy o mocniejszej maszynie Sony do gier, publikowane w ostatnich miesiącach przez media na podstawie wiarygodnych przecieków pochodzących z dokumentacji technicznej Sony.