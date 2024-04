Zmasakrowali nam awatary w Pokémon Go. Powrót do gry może boleć

Producenci Pokemon Go poszli w kierunku andromorfizmu, zbliżając do siebie męskie oraz żeńskie awatary. Fanów marki dziwi to o tyle, że w uniwersum Pokemon pojawia się masa trenerów i trenerek z wyraźnie zaakcentowanymi wyróżnikami płciowymi, jak muskulatura mężczyzn czy powabność kobiet. Oczywiście wszystko to jest podane w grach i bajkach ze smakiem, trzymane w ryzach marki przyjaznej dzieciom.