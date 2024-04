Google zniszczy twoje wstydliwe sekrety. Dane pójdą do kosza

Mimo że pozew nie zakończył się wypłatą 5 miliardów dolarów, o którą wnioskowali powodowie, umożliwił on poszczególnym użytkownikom dochodzenia dalszych roszczeń wobec Google'a. Okazało się również, że pracownicy Google'a mieli wątpliwości co do "prywatnego" trybu. Ujawnione zostały e-maile, w których pracownicy sugerowali zmianę nazwy trybu incognito i lepsze informowanie użytkowników o jego ograniczeniach - ale ich propozycje były blokowane przez osoby wyżej.