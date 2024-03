PlayStation Portal w terenie. Oto jak sprzęt Sony działa poza domem

Dla jednych to niewykorzystany potencjał. Dla innych ciekawy dodatek do PS5. PlayStation Portal sprzedaje się bardzo dobrze, chociaż to urządzenie przeznaczone wyłącznie do strumieniowania obrazu z domowej konsoli PlayStation 5. Sprzęt Sony nie potrafi uruchamiać gier natywnie, do tego nie oferuje żadnych innych funkcji.