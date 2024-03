Dyskusja o technologii bez kobiet to obciach. Polska naukowczyni mówi, że od równości nie ma odwrotu

Doktor Karolina Kulicka ukończyła studia doktorskie na Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w Buffalo, a jej zainteresowania badawcze to m.in. zarządzanie organizacjami, równość płci, stereotypy w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Pomimo uzyskania tytułu doktora na amerykańskiej uczelni, dr Kulicka aktywnie łączy doświadczenie w sektorze prywatnym, publicznym (m.in. Ministerstwo Finansów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz naukowym, pracując dla NASK. Jej badania zostały nagrodzone m.in.: International Peace Scholarship, Social Impact Fellowship, UB Humanities Institute Fellowship, Outstanding Article Award in Administrative Theory and Praxis.