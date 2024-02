Brak pomysłu na dzień kobiet? Tymi prezentami twoja partnerka pochwali się koleżankom

Book Nook Sakura Densya to propozycja dla wszystkich artystycznych dusz, które mają półki pełne książek, gier, płyt i innych bibelotów. Produkt Robotime to nic innego jak wkładka pomiędzy książki do własnego zbudowania, która inspirację wyglądu czerpie z japońskich ulic okraszonych opadającymi płatkami kwitnącej wiśni. Zestaw może okazać się także dobrym wstępem do majsterkowania, gdyż oprócz drewnianych elementów zawiera także zestaw oświetlenia do samodzielnego montażu.