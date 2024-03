Oto nowy Polar Grit X2 Pro. Najbardziej zaawansowany zegarekw historii marki

Z tego co widać na pierwszy rzut oka - powiększono wyświetlacz i zmieniono jego parametry. Od teraz zerkając na nadgarstek zobaczymy 1,39-calowy panel AMOLED o zagęszczeniu pikseli na poziomie 326 PPI. Sam ekran chroniony jest szkłem szafirowym, natomiast dodatkową ochronę ma zapewnić stalowa ramka, wyniesiona odrobinę ponad płaszczyznę wyświetlacza. Niestety Polar nie poszedł drogą Garmina i nie zdecydował się na dołożenie modułu latarki, ale twierdzi, że już sam ekran jest tak jasny, że może pełnić tę rolę. Pewnie do określonego poziomu to prawda, ale jednak dodatkowego LED-a nic nie zastąpi.