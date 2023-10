Oto nowy Polar Vantage V3. Zmianę widać od razu

Dla szybkiego przypomnienia - Polar Vantage V2 zadebiutował niemal równo trzy lata temu, oferując m.in. 1,2-calowy wyświetlacz MIP o rozdzielczości 240x240, specjalny system montażu pasków, 120-hercowy procesor, 32 MB pamięci wewnętrznej, wielosystemowy układ lokalizacyjny, do 40 godzin pracy w trybie treningowym i do 100 godzin treningu w trybie oszczędzania energii. Do tego wszystkiego dochodził potężny pakiet funkcji zdrowotno-treningowych, od nawigacji (ale bez mapy), przez monitorowanie postępów i regeneracji, aż po standardowe całodzienne monitorowanie aktywności.