Nie tylko nad Wisłą i to online. Jak e-inwestować w nieruchomości... za granicą!

Nie przez przypadek wspomniałem o Google Street View. Za sprawą usługi Google’a możemy zobaczyć zdjęcia okolicy, w jakiej położona jest upatrzona przez nas nieruchomość. Krótki wirtualny spacer pozwoli ocenić sąsiedztwo, dostępność usług, sklepów, restauracji czy pubów, a historyczne fotografie dadzą wgląd w to, jak przestrzeń się zmienia. Jako że Google regularnie skanuje okolice to będziemy mogli łatwo sprawdzić, czy w pobliżu planowane są kolejne inwestycje – być może nawet jakieś prace są już prowadzone, dzięki czemu dostrzeżemy, że dom z widokiem na morze lada moment może zostać go pozbawiony. Albo znajdziemy dowód na to, że skoro kolejne mieszkania się budują, to znaczy, że turystyka dalej w okolicy będzie prężnie się rozwijać.