E-commerce w służbie Twojemu M. Kupowanie materiałów i mebli nigdy nie było tak proste... również tych na wymiar!

Zapewne każdy choć raz na spotkaniu rodzinnym spotkał się z opowieściami o tym, jak to dawniej bywało. Bardzo często historia kręci się wokół prostych czynności, które w minionych czasach urastały do rangi wielkiego problemu. Ot, proste zakupy, kiedy trzeba było kupić parę jeansów, wiązały się z wypadem do większego miasta, długim dojazdem i różnymi perypetiami. Ku mojemu zaskoczeniu sam dorobiłem się kombatanckich wspomnień, chociaż dotyczą okresu sprzed raptem ok. piętnastu lat. Ale od tego czasu świat zmienił się nie do poznania.