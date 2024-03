AI a sprawa polska. Mamy szansę być pionierami - mówi Microsoft w Warszawie

Nowy region Azure Poland Central pozwala na budowanie rozwiązań spełniających restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa danych, co jest kluczowe dla sektorów takich jak finanse, energetyka czy administracja publiczna. Dostępny w jego ramach Microsoft Marketplace oferuje tysiące rozwiązań partnerskich, które dzięki dostępności w Polsce mogą być łatwiej dostępne dla klientów na całym świecie, co otwiera drogę do globalnego skalowania działalności. Region przetwarzania danych w Polsce napędza cyfrową transformację, pozwalając firmom z każdego sektora na budowanie własnej drogi do chmury i zdobywanie przewagi konkurencyjnej.