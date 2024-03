Na to czekało wielu graczy. Ghost of Tsushima wleci na komputery. Znamy datę

Sony poinformowało na swoim blogu, że na komputery zmierza Ghost of Tsushima. Gra będzie miała swoją premierę już 16 maja na platformie Valve (czyli za nieco ponad 2 mies) i została wyceniona na 259 zł w przedsprzedaży. Jako że mamy tu do czynienia z wersją reżyserską, to poza kampanią główną gracze zyskają dostęp do rozszerzenia w postaci Iki Island oraz trybu wieloosobowego nazwanego Legends.