Natomiast Orange w całej Polsce ma 1305 bazowych działających w częstotliwości 3600 MHz należącej do sieci 5G – te są dostępne w aż 154 lokalizacjach, zarówno miastach, jak i mniejszych miejscowościach (do stycznia 2024 r. zasięgiem objętych było 16 proc. populacji). Do końca roku działać ma przeszło 3 tys. stacji, a niedługo Orange dobije do wyniku T-Mobile, czyli pokrycia zasięgiem 25 proc. populacji.