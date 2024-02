Tak obronisz się przed dezinformacją. Google pokazuje 11 najpopularniejszych technik

Ostatnią metodą na którą zwraca uwagę think-thank jest dekontekstualizacja - misinterpretacja, wyrwanie z kontekstu. Selektywne odnoszenie się do wypowiedzi polityka czy dzielenie się fotografią z katastrofy naturalnej lub wypadku z podpisem "Efekt ostatnich protestów" to jedne z wielu przykładów tworzenia informacji o wydźwięku pożądanym przez nadawcę. Według Jigsaw "żeruje ona na tendencji ludzi do ufania własnym oczom i uszom, co często przeważa nad impulsem do potwierdzania lub sprawdzania faktów w innych źródłach".