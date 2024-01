Pamięć kwantowa tuż za rogiem. Jest ważny przełom

Światło szczególnie dobrze nadaje się do przesyłania informacji kwantowej. Fotony można wykorzystać do przesyłania informacji kwantowej za pośrednictwem kabli światłowodowych albo laserem do satelitów. Naukowcy chcieliby też przesyłać je do pamięci kwantowej. I to właśnie w pamięci należy możliwie najdokładniej zapisać stan mechaniki kwantowej fotonów, aby po pewnym czasie ponownie je przekształcić w fotony i odczytać zapisaną tam informację. Brzmi prosto, ale to jedno z największych wyzwań nauki.