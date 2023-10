Kwantowy przełom! Teleportowali cząstki na odległość ponad kilometra

Teleportacja powoli staje się faktem. Nie chodzi jednak o to, co możemy kojarzyć z filmów science-fiction lecz o specyficzny proces kwantowy - taki, który dzieje się na poziomie cząstek elementarnych. To możliwe dzięki wykorzystaniu zjawiska splątania kwantowego, a także klasycznej komunikacji. Był to skomplikowany proces, który zaczął się od eksperymentów laboratoryjnych, a zakończył sukcesem w praktycznych testach w świecie rzeczywistym.