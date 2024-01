Oto Pokemony z giwerami. Pobiły nawet Cyberpunka 2077

Ale co takiego możemy robić w grze? Bo łapanie Kumpli to jedno. Ale co dalej? Tytuł jest grą survival z otwartym światem, gdzie możemy zdobywać doświadczenie, walczyć ze stworami i rozwijać zarówno siebie, jak i nasze fabryki czy ogródki. Palworld to zatem połączenie Pokemonów z Rustem czy innym podobnym tytułem, jak np. ARK.