Ładowarki sieciowe. Na co zwracać uwagę przy zakupie?

Minęły już czasy, gdy szuflady w naszych domach pękały od kolejnych ładowarek do telefonów. Producenci coraz rzadziej dorzucają osobne wtyczki, a i my sami mamy więcej urządzeń do ładowania. Każde ma inne wymagania, każde może potrzebować odpowiedniej mocy. Jak to wszystko uporządkować, by dobrze działało?