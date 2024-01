Wybieramy najlepszy komputer do grania w 1440p. Wybór jest oczywisty

Dopłacamy dwie stówki i otrzymujemy 16 GB pamięci wideo oraz wyższą wydajność, co wydaje się bardzo opłacalne. Na potrzeby dzisiejszego testu otrzymałem omawianego RX-a 7800 XT w wersji referencyjnej, który powinien prezentować identyczną wydajność co model Pulse. Kartę graficzną pasuje połączyć z wydajnym procesorem. Wybór padł na Ryzena 7 7700, którego można kupić za ok. 1500 zł. To daje nam łączną kwotę za procesor oraz kartę graficzną rzędu 3900 zł. Do tego potrzebujemy również resztę peceta, aby otrzymać spójny system.