Ten kolos miał 24 koła, dwa czołgowe silniki i tylko jeden cel. Oto atomowa stonoga

Do czego potrzebny był Sowietom tak wielki pojazd? 9 sierpnia 1983 r. rząd ZSRR wydał dekret o produkcji międzykontynentalnych pocisków balistycznych RT-23 Molodiec. Rakieta ta miała masę startową 104,5 tony i była wyposażona w dziesięć głowic jądrowych o mocy po 550 kiloton każda. Była to jedna z najsilniejszych i najcięższych rakiet w arsenale radzieckim, która mogła pokonać odległość ponad 10 tys. km i trafić w cel z dokładnością do 450 m.