Ta ucieczka wstrząsnęła światem. Rosyjski cudowny samolot nie był taki wspaniały

MiG-25P był samolotem myśliwskim przechwytującym, zaprojektowanym do zwalczania wysoko lecących bombowców strategicznych i samolotów szpiegowskich. Był to jeden z najszybszych samolotów w historii, zdolny do osiągania prędkości ponad 3000 km/h (Mach 3). Był też wyposażony w potężny radar i cztery rakiety powietrze-powietrze dalekiego zasięgu. Na Zachodzie MiG-25 budził wiele obaw i podziw.